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  • İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
Güncel

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

AA4 Şubat 2024 Pazar 16:56 - Güncelleme:
İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
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Alınan bilgiye göre, otoyolun Seyrantepe mevkisinde Edirne istikametinde ilerleyen Hasan Çıbık (29) idaresindeki 34 DZD 934 plakalı motosiklet, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran 34 JJS 31 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çıbık, otoyola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Çıbık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Hasan Çıbık'ın yakınları fenalık geçirdi.

Polis ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemenin ardından, Çıbık'ın cenazesi Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan motosiklet ve hafif ticari aracın, çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

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