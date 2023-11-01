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İstanbul'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

İstanbul Maltepe'de seyir halindeki bir motosikletin yol kenarındaki ticari taksiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü ağır yaralandı.

İHA1 Kasım 2023 Çarşamba 04:40 - Güncelleme:
İstanbul'da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı
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İstanbul D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde seyir halindeki motosiklet yolun kenarında duran ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında İstanbul D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre F.Z. hakimiyetindeki 34 EAH 805 plakalı motosiklet seyir halindeyken, yolun kenarında duran İ.K.'nin kullandığı 34 TET 48 plakalı ticari taksiye arkadan vurdu.

Vurmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve sürücüsü ağır yaralandı. Yoldaki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri ticari taksi şoförünü ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başla

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