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İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen motosikletli sürücülere yönelik polis denetiminde ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi kontrolü yapıldı. Denetimler Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta görüntülendi.

IHA20 Ağustos 2023 Pazar 07:03 - Güncelleme:
İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim
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İstanbul'da motosiklet sürücülerine yönelik yapılan asayiş uygulamasında polis ve gece bekçileri katıldı. Polis ekipleri yoldan geçen motosikletli sürücüleri yol kenarına çekerek denetleme gerçekleştirdi. Kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı. Denetlemeler Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta görüntülendi.

Küçükçekmece 1. Malazgirt Caddesi'nde de bekçi ve polis ekipleri şüpheli görülen motosiklet sürücülerini durdurdu. Sürücülere, Genel Bilgi Taraması(GBT) kontrolü yapılırken üstleri arandı.

Beşiktaş Dolmabahçe Saray Kapısı da denetlemenin gerçekleştiği yerlerden birisiydi. Sürücülere, Genel Bilgi Taraması(GBT) kontrolü yapıldı ve üstleri arandı. Polise mukavemet çıkartan bir şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Denetlemeler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

  • polis denetimi
  • motosiklet kontrolü
  • trafik güvenliği

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