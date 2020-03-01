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İstanbul'da mültecilerin gidişi gece saatlerinde de sürdü

Mültecilerin Avrupa'ya gidişlerine yönelik sınır kapılarının açılmasının duyulması üzerine, mültecileri gece saatlerinde de gidişi devam ediyor. Mülteciler, gece saatlerin de Edirne'ye gitmek için Fatih Aksaray'da toplanarak otobüslere bindikleri görüldü.

IHA01 Mart 2020 Pazar08:08 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 08:08

Türkiye’nin mültecilerin sınırdan geçişlerini engellemeyeceğini açıklamasının ardından başta Suriyeli olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen binlerce mülteci, Avrupa’ya göç etmek için hareket etmişti. İki gündür otobüslerle, minibüslerle Edirne’ye doğru yolan çıkan mültecilerin İstanbul’dan Edirne’ye yolcuğu gece saatlerinde de sürüyor. Vatan Caddesi’nde mültecilerin gruplar halinde Edirne’ye gitmek için otobüslere bindikleri görüldü. Muratpaşa Parkı ve Aksaray Metro önünde buluşan mülteciler gelen otobüsler ve minibüslere binerek sınıra doğru gidiyor.

“Burası cennet, cehenneme gidiyoruz”

Avrupa’ya gitmek için bekleyen bir mülteci, “Gidiyoruz ama kalbimizi Türkiye’de bırakıyoruz. Allah için Türkiye’yi çok seviyoruz Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz.. Burası cennet ama şimdi cehenneme gidiyoruz. Avrupa’ya gidiyoruz, mecbur. Karadan gideceğiz” diye konuştu.

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