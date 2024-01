İstanbul'da Murat Kurum heyecanı: Somut vaatlerle umut dolduk

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un açıkladığı seçim vaatleri İstanbulluları heyecanlandırdı. Sabah'ın haberine göre, vatandaşlar, "genç ve enerjik başkan" profili çizen Murat Kurum'un İstanbul için bir şans olduğunu dile getirdi.

Osman Yıldız: Kurum'u izledim. Silivri'ye metrobüs götüreceğini söylüyor. İhtiyaç sahibi emeklilere 2 bin 500 lira vaadi var. Ben çok beğendim. Genç ve enerjik bir başkan adayının İstanbul'a çok şey katacağını düşünüyorum.

Hanifi Penes: Ulaşım, konut, sosyal hizmetler ve maddi destek sözü bizi umutlandırdı. Tüm bunları da yapacağına inanıyoruz. Ulaşımda 2019 öncesinde hiç bu kadar arıza ve felaket yaşamadık. Biz halk olarak hizmet istiyoruz, boş vaatler değil.

Mehmet Sabri Ataker: Murat Kurum'un açıklamaları bizi umutlandırdı. 5 yıldır CHP'li İmamoğlu'nun elle tutulur ve zihinlerde kalacak bir icraatını görmedim. Rahmetli Kadir Topbaş zamanında mesela her taraf temizlenir ve yürüyen merdivenler tıkır tıkır çalışırdı. Her zaman bakımları yapılırdı. Hiç arıza yapmazdı. Merdivenler şimdi hep arızalanıyor. Her gün belediye otobüsleri ya arıza yapıyor, ya yanıyor ya da yolda kalıyor. İmamoğlu, AK Parti zamanında başlatılan projeleri de kendileri yapmış gibi gösteriyor.

Muhammed Sabuncu: Metrobüs ve otobüs sayısının artırılma sözü çok önemli. Biz artık elle tutulur projelerle rahat etmek istiyoruz. Yarın için kaygılanmak istemiyoruz.

Gencal Çanak: Kurum'un söylediklerini yapacağına güveniyoruz. Otobüslerin yanmaması için somut çalışma yapılması önemli.

Yaşar Deniz: Kentsel dönüşüm planları bize güven verdi.

Cemaletttin Topal: Murat Kurum çok güzel, insana dokunan vaatlerde bulundu.