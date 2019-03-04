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İstanbul'da muz yüklü konteynerden 185 kilo kokain çıktı

Yurtdışından İstanbul'a gönderilen bir gemideki muz yüklü konteynerde 185 kilo kokain ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre; alınan bir istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir Güney Amerika ülkesinden deniz yoluyla İstanbul’a gelen ve muz yüklü olduğu beyan edilen bir konteyneri riskli bularak kapsamlı incelemeye aldı.
 
Konteynerin arka tarafında yer alan bölümde şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine detaylı arama yapan narkotik polisi, yükün bir kısmını boşalttıktan sonra muz kolilerinin altına gizlenmiş halde koli bandı ile sarılmış paketler tespit etti. Naylonla ambalajlanmış paketlerin içerisinde bulunan toz maddenin daralı ağırlığı 185 kilo gelen kokain olduğu anlaşılırken, operasyon polis kamerasına yansıdı. 

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