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İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul’da narkotik polisi, yöresel kıyafetlere emdirilerek yurt dışına çıkarılmak istenen afyon sakızını kargo şirketinde ele geçirdi. 3 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 6 buçuk milyon TL olan uyuşturucu madde ile beraber 3 şüpheli yakalandı.

  • İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Başakşehir Beyoğlu ve Arnavutköy ilçelerinde zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Narkotik polisi Başakşehir ilçesinde bir kargo şirketinde gerçekleştirdiği operasyonda ‘Dark’ isimli narkotik köpeği bir kargo gönderisine tepki verdi. Kanada aktarmalı olarak İngiltere’ye gidecek olan kargo gönderisinde yapılan aramada yöresel kıyafetin astarına emdirilmiş vaziyette 16 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Van ilinden çıkan bir tır narkotik polisi tarafından Arnavutköy’de durduruldu. B.D.(42) isimli şahsın kullandığı tır aracında yapılan aramada ise çekici ile dorse arasına zulalanmış 80 kilogram eroin yakalandı.
 
Polis ekipleri gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Beyoğlu’nda da bir uyuşturucu imalathanesi bulunduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda doktor lakaplı D.A. (51) uyuşturucu üretimi yaparken göz altına alındı. Aramalar sonucu 15 kg metamfetamin ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak yakalan 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
 

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