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İstanbul'da narkotik uygulaması

İstanbul polisi, kent genelindeki birçok noktada 'NARVAS' uyuşturucu uygulaması yaptı.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 00:05 - Güncelleme:
İstanbul'da narkotik uygulaması
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında Bakırköy Yüce Tarla ve Kağıthane Eski Belediye caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında ticari araçlar, otomobiller ve motosikletleri durdurdu.

Sürücülerin üst aramasını yapan ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştiren ekipler, araçları da detaylı şekilde aradı. Aramalara dedektör köpekler de eşlik etti.

Uygulama sırasında üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan 1 kişi, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

  • İstanbul polisi
  • NARVAS uyuşturucu uygulaması
  • nakotik

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