İstanbul'da nefes kesen orman yangını tatbikatı

Ayazağa Mahallesi Yeşiltepe mevkiindeki alanda yapılan tatbikatta, senaryo gereği sabotaj sonucu çıkarılan 3 adet yangın İstanbul ve çevre illerden gelen İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce söndürüldü ve failler yakalandı.

Tatbikata, 15 adet arazöz, 5 adet su ikmal aracı, 1 adet dozer, 1 adet yangın söndürme helikopteri, 1 adet haberleşme aracı ile 10 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru, 100 yangın söndürme işçisi ve 10 orman gönüllüsü katıldı.

Tatbikat öncesinde konuşan İstanbul Orman Bölge Yusuf Şahin, orman yangınlarıyla mücadele konusunda sürekli ve nitelikli eğitimler düzenlediklerini, hizmet içi eğitimlerle birçok çalışmanın gerçekleştirildiğini belirtti.

Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi noktasında çalışmaları beş başlık altında topladıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:



"İlk başlığımız, orman yangınlarıyla mücadelede koruyucu tedbirler. Bu faaliyet alanı içerisindeki çalışmalarımızı da beş başlıkta topladık. Birincisi halkın bilinçlendirilmesi. İkincisi orman-halk ilişkilerinin düzenlenmesi, üçüncüsü bakanlığımıza bağlı kuruluşlarla iş birliği, dördüncüsü diğer kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve yardımlaşma, beşincisi de yasal tedbirler.



Yasal tedbirler içerisinde önem arz ettiği için vurgulamak isterim. Geçen yıl uyguladığımız, Orman Kanununun 74. maddesi içerisinde yer alan, orman yangınlarının çıkma olasılığının yüksek olduğu yaz aylarında mülki amirliklerce yani ilimizde valilikçe ormanlara giriş ve çıkışların kısıtlanması, gerektiğinde de tamamen yasaklanması olayı. Geçen yıl 2 ay bunu gerçekleştirdi. Bu yıl da hava şartlarına bağlı olarak bu durumu tekrar gözden geçirip, kararı uygulamaya çalışacağız."

Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlere önem verdiklerini belirten Şahin, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nce bu kapsamda gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

- "MEVCUT ORMANLARIMIZIN TAMAMINI GÖREBİLECEK BİR ŞEKİLDE PLANLAMA YAPIYORUZ"

Yusuf Şahin, son 20 yıl içerisinde çıkan yangınları ortalama yıl bazında çalıştıklarını ve yanan alan miktarlarını da sınıflandırdıklarını belirtti. Yangına hassasiyet bakımından ormanları 1'den 5'e kadar derecelendirdiklerini aktaran Şahin, "Bu derecelendirmede yüzde 95 oranında bizim bölgemizdeki ormanlarımızın yangına birinci ve ikinci derecede hassas olduğunu ortaya koyduk." dedi.

Yangın tehlikesinin azaltılması yönünde faaliyetler yaptıklarını, ağaçlandırma ve sivil kültür tedbirlerini uyguladıklarını anlatan Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Orman yangınlarının gözetlenmesi konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Orman yangınlarının gözetlenmesini sabit ve mobil kulelerde, seyyar ekiplerle ve havadan gözetlemeyle birlikte gerçekleştiriyoruz. İstanbul ilinde 15 adet sabit kule, 20 adet mobil kule ve bu kulelerde İstanbul ormanlarının tamamını gözetleyen 110 adet termal ve dijital kameraya sahibiz. Bütün bunlarla birlikte ormanlarımızın gözetlemesini gerçekleştiriyoruz. Gözetlemenin, yangının söndürülmesinde çok büyük rolü var. Çünkü yangının söndürülmesi, zararın en aza indirilebilmesi için öncelikle yangının görülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu görme noktasında, kulelerin fonksiyonu çok büyük. Yangın gözetleme kulelerini planlarken, mevcut ormanlarımızın tamamını görebilecek bir şekilde planlamamızı yapıyoruz. Düz alanlarda ormanların yüzde 100'ünü, engebeli arazilerde de yüzde 70'ini görebilecek şekilde düzenliyoruz, planlıyoruz ve inşasını gerçekleştiriyoruz."

Orman yangınlarının söndürülmesinde müthiş bir organizasyon olduğunu, yangının büyüklüğüne göre hazırlanan planların devreye alındığını söylen Şahin, tatbikatta orman yangınlarının söndürülmesi noktasında yaptıkları çalışmaların bir kısmının özet olarak gösterileceğini sözlerine ekledi.

