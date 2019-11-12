24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7751
  • 6,365
  • 270.664
  • 104138
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Vali Yerlikaya'dan açıklama... Dikkat çeken kargo

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili açıklama yaptı. Bu arada ölü bulunan eski İngiliz istihbarat uzmanının ofisine kargoyla paket geldi. Paketin üzerinde Nihad Sarmini'nin adının yazıldığı görüldü. Sarmini'nin Le Mesurier'in ölümüyle ilgili sosyal medyada üzüntüsünü ifade ettiği paylaşımlar yaptığı görüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir'de yapımı süren şehir hastanesinde incelemelerde bulundu.
 
Vali Yerlikaya incelemelerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Vali Yerlikaya, dün evinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının soruşturmasındaki son gelişmelerin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımız çalışıyor.
 
Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Dün bir açıklama yaptım bununla ilgili. Yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek gelişme olduğu zaman sizlerle paylaşacağız" dedi. 
 
KARGOYLA PAKET GELDİ
 
 
Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Le Mesurier'in evinin bulunduğu sokakta sessizlik hakim. Sabah saatlerinde Le Mesurier'in ofisine kargoyla paket geldi.
 
Kargo paketinin üzerinde Nihad Sarmini isminin yer aldığı görüldü. Sarmini'nin sosyal medya hesabından eski istihbarat görevlisinin ölümü sonrasında paylaşımlar yaptığı görülürken "Bu sabah büyük bir şok oldu. James Le Mesurier bize her toplantıda “daha fazla hayat kurtarmak için ne yapabiliriz derdi. Huzur içinde yatsın" ifadelerini paylaştı.
 
Sarmini'nin sosyal medya bilgilerinde Suriye İdlib'li olduğu görülüyor. Kargo çalışanı kapının mühürlü olması nedeniyle paketi geri götürdü.
 
EŞİ EVİN ÖNÜNE ÇİÇEK BIRAKMAK İSTEDİ
 
 
Le Mesurier'in eşi Hedving Christina'nın arkadaşları gün içinde evin bulunduğu sokağa geldi. Hayatını kaybeden eski İngiliz istihbarat görevlisinin eşinin de evin önüne çiçek bırakmak istediğini belirten kadınlar basın mensuplarını görünce uzaklaştı.

Terör örgütünden hain plan! SAS Timleri etkisiz hale getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

9 yaşındaki erkek çocuğu istismar eden sapık böyle yakalandı

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

MSB son rakamları açıkladı: Harekat bölgesinde şimdiye kadar...

MSB son rakamları açıkladı: Harekat bölgesinde şimdiye kadar...

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

FETÖ'ye ağır darbe! Operasyon haberleri peş peşe geldi

Daha 9 yaşında! Suç kaydına kimse inanamadı

Daha 9 yaşında! Suç kaydına kimse inanamadı

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

İlk kez göreceğiniz şaşırtıcı fotoğraflar

Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana `Robin Hood´ deyin

Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana `Robin Hood´ deyin

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı
 

POPÜLER HABERLER

Orman Genel Müdürü canlı yayına bağlandı, CHP’li Yarkadaş rezil oldu

Orman Genel Müdürü canlı yayına bağlandı, CHP’li Yarkadaş rezil oldu

İlginç yöntemlerle savaş ve casuslukta kullanılan hayvanlar

İlginç yöntemlerle savaş ve casuslukta kullanılan hayvanlar

Sevgilisini vahşice öldürmüştü: Canavar kafeste!

Sevgilisini vahşice öldürmüştü: Canavar kafeste!

Dolunay gecesini böyle kutladılar... Festivalden renkli kareler

Dolunay gecesini böyle kutladılar... Festivalden renkli kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA