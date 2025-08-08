Çok sayıda sivil toplum kuruluşundan oluşan Filistin'e Destek Platformu, yarın akşam namazının ardından meşalelerle Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirecek.

Platformun dönem başkanı Mehmet Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Galata Köprüsü'nde Türkiye ve dünya kamuoyunun dikkatini çeken gösteriye imza attıklarını hatırlattı.

Gazze'nin sesini duyurmak için bu kez "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla hareket edeceklerini dile getiren Güney, "Umudun en zor sınavdan geçtiği bir dönemde biz umudu yeniden diriltmek, yeniden yeşertmek istiyoruz. Eğer bir yerde umut olursa başarı olur, eğer bir yerde umut olursa orada mücadele bizi başarıya götürür diye inanıyoruz. Gazze'de, Filistin'in her bir noktasında ölümü göze alan insanların kurtulacağına, bağımsız özgür Filistin'e inandığımız için kardeşlerimize destek amacıyla 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' dedik." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşte yakılacak meşalenin umudu ve başarıyı simgelediğini belirten Güney, vicdani hassasiyeti ve Gazze duyarlılığı olan herkesi yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak yürüyüşe davet ettiklerini söyledi.