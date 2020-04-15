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İstanbul'da operasyon: 5 bin 575 adet koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirildi

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir tekstil atölyesine yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, satışının izinsiz ve yetkisiz olarak yapıldığı öğrenildi. Türkiye'de ilk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldı.

DHA15 Nisan 2020 Çarşamba 14:07 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 14:33
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokaktaki bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz olarak koronavirüs hızlı tanı kiti satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Tekstil atölyesine dün saat 15.00 sıralarında yapılan operasyonda 5 bin 575 koronavirüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de ilk kez Koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı öğrenildi.

Çin'den getirildiği belirtilen kitlerin 18 dolara satıldığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, " İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu " ile " TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet " suçlarından işlem yapılırken, adli makamlarca serbest bırakıldılar. 

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