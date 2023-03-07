İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2023 Salı / 15 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9165
  • EURO
    20,1737
  • ALTIN
    1118.45
  • BIST100
    5405.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da operasyon: Silah ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

İstanbul'da operasyon: Silah ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Esenler'de düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ticareti yaptığı gerekçesiyle 2 zanlı yakalandı.

AA7 Mart 2023 Salı 15:21 - Güncelleme:
İstanbul'da operasyon: Silah ticareti yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da ruhsatsız silah ticareti yapıldığını, bu silahların Esenler Oruç Reis Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.

Esenler'de bu adrese düzenlenen operasyonda R.S. gözaltına alınırken, 2 ruhsatsız tabanca, 27 fişek ve 2 bin lira ele geçirildi.

Operasyonu tamamlayan ekipler, elindeki çuvalla operasyon yapılan binaya giden ve polisi görünce tedirgin davranışlar sergileyen bir kişiden şüphelendi. "Dur" ihtarına uymayıp kaçmak isteyen M.E.H'yi yakalayan ekipler, çuvalda uzun namlulu silah ile 2 ruhsatsız pompalı tüfek buldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.