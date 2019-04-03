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İstanbul'da organ kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi

Esenyurt'ta özel bir hastanede yapılan operasyonda böbrek alıcısı İsrail uyruklu A.A, böbrek vericisi Ürdün uyruklu M.A.S.A, organ ticareti organizatörü olduğu belirlenen C.G. ve aracılık yapan C.Ö. yakalandı

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İstanbul'da organ kaçakçılığına yönelik operasyonda, alıcı ve satıcıların da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Mart'ta Esenyurt'ta özel bir hastaneye organ kaçakçılığına yönelik baskın yaptı.

ORGAN ALICISI, VERİCİSİ VE ARACILIK YAPAN YAKALANDI

Operasyonda böbrek alıcısı İsrail uyruklu A.A, böbrek vericisi Ürdün uyruklu M.A.S.A. ve organ ticareti organizatörü olduğu belirlenen C.G. ile aracılık yapan C.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.A savcılık talimatıyla emniyetten, Ürdün uyruklu M.A.S.A. savcılıktan serbest bırakılırken, C.G ve C.Ö'yü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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