İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütü üyelerinin, yağma, çek-senet tahsilatı, silah ticareti, uyuşturucu imalatı ve satışı ile tefecilik gibi farklı suçlara karıştığını tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri ve adresleri belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı olduğu belirtilen Tarkan U'nun da arasında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 338 mermi, çok sayıda çek ve senet ile sahte olduğu değerlendirilen avro ve Türk Lirası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.