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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

İstanbul'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.

AA3 Aralık 2021 Cuma 15:24 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 15:24
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Anadolu Yakası'nda birçok suça karıştığı belirlenen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 kişiden 15'i yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 kalaşnikof tüfek, 1 tam otomatik tüfek, 3 pompalı tüfek, 14 tabanca, 1 el bombası, 1 çelik yelek, 300 mermi, sahte plaka ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, 18 Kasım'da Çekmeköy'de seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda Ö.E.'nin öldürülmesi olayına karıştıkları ve 19 Kasım'da Ataşehir'de çalıntı araçta bulunan suikast silahları ve mühimmatlarla bağlantılı oldukları tespit edildi.

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