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Güncel

İstanbul'da organize suç örgütü operasyonunda 46 tutuklama

İstanbul'da birbirlerine yönelik saldırı düzenledikleri belirlenen iki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 46'sı tutuklandı.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:27 - Güncelleme:
İstanbul'da organize suç örgütü operasyonunda 46 tutuklama
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İstanbul'da birbirlerine yönelik saldırı düzenledikleri belirlenen iki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 46'sı tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Esenler ve çevresinde faaliyet gösteren R.T. ve A.Ç'nin elebaşısı olduğu iki suç örgütünün karşılıklı 30 saldırı eylemi gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için belirlenen adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 47 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehlikeli madde bulundurma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı, 46'sı tutuklandı.

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