İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2023 Cumartesi / 10 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da orman yangını

Büyükçekmece'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 14:26 - Güncelleme:
İstanbul'da orman yangını
ABONE OL

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.