İstanbul'da orman yangını

<p>Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/08/26/32001802.jpg'/><p>İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/08/26/32001803.jpg'/><p>Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/08/26/32001804.jpg'/>