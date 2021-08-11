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İstanbul'da ormanlar 7 gün 24 saat polisler tarafından denetleniyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetime arama kurtarma ve iz takip köpekleri de katıldı.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:14 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:11
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Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Çekmeköy ilçe sınırları içerisinde kalan Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda denetim yaptı.

Ormanda, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yunus timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arama tarama ve güvenlik kontrolü icra etti.

Denetime arama kurtarma ve iz takip köpekleri de katıldı.

Ormanlar 7 gün 24 saat sivil polisler tarafından da denetlenirken, çalışmalar yaz boyu sürecek.

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