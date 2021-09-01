İstanbul'da ormanlara girme yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Vali Ali Yerlikaya: İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.
DHA1 Eylül 2021 Çarşamba 15:23 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 15:23
Vali Ali Yerlikaya: İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.