İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2021 Çarşamba / 24 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2917
  • EURO
    9,8084
  • ALTIN
    483.423
  • BIST100
    1473.87
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da ormanlara girme yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Güncel

İstanbul'da ormanlara girme yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Vali Ali Yerlikaya: İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.

DHA1 Eylül 2021 Çarşamba 15:23 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 15:23
ABONE OL

Vali Ali Yerlikaya: İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.