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İstanbul'da oy kayıt süreci devam süreci

İstanbul Adalet Sarayındaki İl Seçim Kuruluna seçim sonuçlarının yer aldığı birleştirme tutanaklarının getirilmesi sürüyor.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
İstanbul'da oy kayıt süreci devam süreci
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İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Ramazan Seçkin'in başkanlık ettiği İstanbul İl Seçim Kurulunun adliyedeki mesaisi devam ediyor.

İlçe seçim kurulu başkanları, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının yer aldığı birleştirme tutanaklarını İl Seçim Kuruluna getiriyor. İstanbul genelinde kalan 5-6 ilçe seçim kurulunun da tutanakları teslim etmesiyle kesin olmayan sonuçlar açıklanacak.

Adliyenin atrium alanına kurulan büyük ekrandan da Yüksek Seçim Kurulunun hem İstanbul hem de Türkiye genelindeki seçime ilişkin resmi verileri gösteriliyor.

Siyasi partiler ve milletvekili adayları saat 17.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına itirazlarını bildirebilecek, bu itirazlar saat 00.00'a kadar karara bağlanacak.

Bunun üzerine siyasi partiler ve milletvekili adayları bu kez İstanbul İl Seçim Kuruluna itirazda bulunabilecek. Kurul, itirazlara ilişkin kararını yarın 00.00'a kadar değerlendirecek.

Öte yandan İstanbul genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve İl Seçim Kuruluna herhangi bir itiraz gelmediği öğrenilirken, bazı maddi hatalar dışında problem olmadığı bildirildi.

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