AA 25 Ocak 2022 Salı 07:03 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 07:15

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kar nedeniyle İstanbul'a girişler yasaklandı, otobüslerin çıkış kısıtlaması uzatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 13.00'e kadar özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu. İstanbul Havalimanı'nda da iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının bugün de aralıklarla devam edeceğini duyurdu ve turuncu uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA ÖZEL ARAÇLAR SAAT 13.00'E KADAR TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer İstanbullular, alınan son meteorolojik raporlara göre, ilimizde olumsuz hava koşulları devam etmektedir. Bu nedenle, bugün saat 13.00'e kadar, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışına müsaade edilmeyecektir. Anadolu ve Trakya istikametlerinden şehrimize araç girişi çıkış kısıtlaması devam edecektir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz."

İSTANBUL'DA YOLLARDA MAHSUR KALAN 3 BİN 180 KİŞİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yollarda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin 180 kişinin ise otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Kıymetli İstanbullular, saat 05.30 itibarıyla; yolda mahsur kalan 5 bin 57 hemşehrimizi tahliye ederken; 3 bin 180 hemşehrimizi de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya ayrıca İstanbul'da Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlamasının bugün saat 13.00'e kadar uzatıldığını duyurdu.

İSTANBUL'DA CİBALİ-ALİBEYKÖY CEP OTOGARI TRAMVAY SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam durdurulan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay hattı seferleri yeniden başlatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, YOĞUN KAR YAĞIŞININ YAŞANDIĞI İSTANBUL'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde incelemelerde bulundu ve araçlarında mahsur kalanları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İstanbul'a gelen Bakan Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin bir toplantı yaptı. Bakan Soylu, toplantının ardından incelemelerde bulunmak üzere Bağcılar'a geçti.

Soylu, yoğun kar yağışının yolları kapatması nedeniyle Bağcılar'dan yaklaşık 4 kilometre boyunca uzun araç kuyruklarının oluştuğu Başakşehir istikametine doğru yürüyerek incelemelerde bulunurken, araçlarında mahsur kalanları da ziyaret etti.

Bölgedeki gözlemlerini ve yaşanan aksaklıkları, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde karla mücadele için kurulan kriz merkezinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ileten Soylu, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

İSTANBUL'DA ARAÇLARINDA MAHSUR KALANLARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

İstanbul'da etkili olan kar yağışının yolları kapatması nedeniyle araçlarının içinde mahsur kalan vatandaşların bekleyişi devam ediyor.

TEM Mahmutbey Altınşehir Köprüsü yönünde vatandaşların araç içinde bekleyişi sürüyor.

Büyükçekmece'de özelikle Mimar Sinan civarında çok sayıda kişi araçlarında mahsur kalırken, E-5 karayolunda Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Hadımköy istikametinde vatandaşlar yolun açılmasını bekliyor.

TEM Halkalı, Basın Ekspres, Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı'na ulaşan aksta da sürücülerin araçlarında olduğu görüldü.

İlçe belediye ekiplerinin yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri de yollarda araçlarıyla kalanlara kumanya yardımı yapıyor.

TÜRK KIZILAY, İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE MAHSUR KALANLARA YARDIM ULAŞTIRDI

Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'da etkili olan kar yağışından etkilenenlere gıda ve yardım malzemeleriyle destek oldu.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, İstanbul'da kar yağışı dolayısıyla kapanan yollarda şubeler, gönüllüler ve afet uzmanlarıyla mağdurların acil ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

İstanbul'un Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca, Selimpaşa bölgelerinde görev yapan Kızılay afet uzmanlarının, yolların açılmasını bekleyenlere çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya ulaştırıldığı bilgisi verilen açıklamada, ekiplerin aynı zamanda yolda kalanların araçlarına zincir takılmasında da yardımcı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kriz masasında anlık durum takibi yapan ve kar yağışı olabilecek şehirlerde de hazırlıklarını tamamlayan Türk Kızılay ekiplerinin teyakkuz halinde yardım çalışmalarına devam edeceği vurgulandı.