İstanbul'da perakende ve toptan fiyatları arttı
İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,14, toptan fiyatlar yüzde 1,45 arttı.
- AA
İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,14, toptan fiyatlar yüzde 1,45 arttı.
İTO verilerine göre, İstanbul'da ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18,00 toptan fiyatlar yüzde 22,95 arttı.
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