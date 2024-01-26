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  • İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt mensuplarına hayati malzeme gönderdiği, Yunanistan'dan eylem amacıyla ülkemize gönderilen örgüt mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

IHA26 Ocak 2024 Cuma 12:39 - Güncelleme:
İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH'ye (Devrimci Gençlik Hareketi) yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin örgüt mensuplarına hayati malzeme gönderdiği, para gönderdiği veya gönderecek olduğu, örgütün kırsal alan yapılanmasına katılım arayışında olan kişilerin illegal yollardan Yunanistan'a geçişlerini organize ettiği ve Yunanistan'dan eylem amacıyla ülkemize gönderilen örgüt mensuplarının sınır geçişlerini organize ettiği tespit edildi.

Örgütle bağlantılı olarak söz konusu faaliyetlerine devam ettiği belirlenen 15 şüpheliye yönelik İstanbul'un Başakşehir, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Pendik ve Sultanbeyli olmak üzere 6 ilçesinde 15 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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