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  • İstanbul'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı YPG'ye yönelik yürütülen operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 09:21 - Güncelleme:
İstanbul'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
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İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, geçmiş yıllarda PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca, örgüt adında faaliyet yürüttükleri dönemlerde çekilmiş fotoğraflarının da olduğu tespit edildi.

Çalışmaların ardından zanlıların yakalanması için harekete geçen ekipler, yapılan baskınlarda 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • PKK operasyonu
  • İstanbul terör operasyonu

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