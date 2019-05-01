İstanbul'da polise mukavemette bulunan 137 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen Taksim Meydanı'na gitmek isteyen ve polise mukavemette bulunan 137 kişi gözaltına alındı.
- AA
İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen Taksim Meydanı'na gitmek isteyen ve polise mukavemette bulunan 137 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs dolayısıyla bazı gruplar yasa dışı şekilde toplanarak Taksim Meydanı'na çıkmaya çalıştı.
Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen meydana gitmek isteyen ve polise mukavemette bulunan kişilere müdahale edildi.
Beşiktaş'ta 55, Beyoğlu'nda 35, Şişli'de 40, Kağıthane'de 4, Bakırköy'de 3 olmak üzere 137 kişi gözaltına alındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.