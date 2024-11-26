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  • İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 14 zanlı yakalandı
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İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 14 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen terör örgütü PYD/YPG operasyonu kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Kasım 2024 Salı 09:20 - Güncelleme:
İstanbul'da PYD/YPG operasyonu: 14 zanlı yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PYD/YPG içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve Türkiye'ye geldikten sonra örgüt üyelerinin yurt dışına kaçmalarını koordine ettiği anlaşılan 7 zanlı tespit edildi.

Ayrıca soruşturmada 7 şüphelinin daha örgütün KCK/TDÖ sosyal alan ve kurumlar sözcülüğü yapılanmasına bağlı ANYAKAY-DER yapılanması içinde İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 14 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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