İstanbul’da terör örgütü PKK/YPG'li 3 terörist yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 3 teröristin Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. YPG/PYD üyelerinin İstanbul’a geldiğini tespit eden emniyet güçleri, yapılan çalışmaların ardından 29 Eylül’de örgüt üyelerinin saklandıkları adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan PYD/YPG üyeleri, polisteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Örgüt üyelerinin Suriye'de PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüklerini kabul ettikleri ileri sürüldü.