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İstanbul'da radikal sol gruplardan terör provokasyonu: Polise saldırdılar

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde ellerinde terör örgütü elebaşlarının flamalarını taşıyan radikal sol grup üyeleri Madımak Oteli olayını bahane ederek polise saldırdı. Terörist İbrahim Kaypakkaya'nın fotoğrafının basılı olduğu flamalar ile eylem yapmaya kalkışan grup üyeleri polise 'katil' sloganları eşliğinde saldırdı.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 01:52 - Güncelleme:
İstanbul'da radikal sol gruplardan terör provokasyonu: Polise saldırdılar
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Sancaktepe, Sarıgazi Demokrasi Caddesi'nde radikal sol gruplar terör provokasyonu üzerinden eylem yapmaya kalkıştı.

Madımak Oteli olayının anılması adı altında toplanan radikal sol grup üyeleri, terörist İbrahim Kaypakkaya'nın fotoğrafının olduğu flamalar ile polise saldırdı.

Terör örgütü TKP/ML'nin kurucusu Kaypakkaya'nın flamaları ile eylem yapmaya çalışan ve polise katil diyerek saldıran gruba polis ekipleri izin vermedi.

DEVLETE KATİL DİYEREK SLOGAN ATTILAR

Provokasyon yaratmaya çalışan radikal sol grup üyeleri, 'Sivas'ın hesabı sorulacak', 'Katil polis Sarıgazi'den defol', 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Bedel ödedik bedel ödeteceğiz', 'Direne direne kazanacağız', 'Katil Devlet' sloganları attı.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de bölücü sloganlar atıp şerefli Türk polisine hakaret eden gruba biber gazıyla müdahale ederek grup içinde bulunan provokatörlerden bazılarını gözaltına aldı.

"TÜRK POLİSİNE LAF EDEN DELİKANLI VARSA GELSİN"

İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin, Türk polisine katil sloganlarının atılması üzerine "Türk polisine laf eden delikanlı varsa gelsin" diyerek terör sevici radikal sol gruba müdahalede bulundu.

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