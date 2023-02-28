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Güncel

İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutu belirlediğimiz iki rezerv alana, hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız' dedi.

28 Şubat 2023 Salı 15:41 - Güncelleme:
İstanbul'da riskli binalar belirlenen alanlara taşınacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya AFAD'da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

85 milyonun depremde en çok yıkımı yaşayan illerden bir tanesi olan Hatay için tek yürek olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Buralara sağlam binalar inşa edene kadar çalışacağız. Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek. Amanos Dağı'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz." dedi.

Öte yandan yıkılacak binalara ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, daha önce tespitleri yapılan binalarda yeniden inceleme olacağını belirtirken "582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık." dedi.

"BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Deprem bölgesine öncelik verildiğini belirten Bakan Kurum "Tüm şehri yeni Hatay'ı kültürel dokusuyla birlikte ayağa kaldıracağız. Hatay'la birlikte diğer 10 ilimizde eş zamanlı işler yürütülecek." diye konuştu.

"İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON KONUT TAŞINACAK"

Seferberlik anlayışıyla kentsel dönüşüm sürecini yürüteceklerini ifade eden Bakan Kurum, "1 milyon 500 bin konutu dönüştüreceğimiz iki rezerv alana taşıyacağız. İstanbul'da oluşturacağımız 2 alanda rezerv konutları üreteceğiz ve şehrin içindeki o 1 milyon 500 bin riksli binayı belirlediğimiz 2 rezerv alanı hem Anadolu hem Avrupa yakasına taşıyacağız. Bu çerçevede de yoğunluğu azaltarak kentsel dönüşüm projelerini tüm deprem bölgesinde ve Marmara Bölgesi'nde devam edeğeceğiz. Sanayi alanlarını da depreme karşı güçlendirecek adımlarımızı atacağız. " dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Zemin olarak sağlam, güvenli alanlarla yerleşim süreçlerini başlatacağız. Şehrin meclis binasını, tüm tarihi binalarını içine alacak ve bu alanlarla birlikte Asi Nehri'ni, tüm doğa güzellikleri, şehrin kültürünü koruyacak anlayışla, Hataylı kardeşlerimizin kültürel değerlerini içine alacak bir anlayışla master plan çalışmasına başladık.

14 milyon insanımızı etkileyen depremde yeni inşa çalışmalarında vatandaşlarımıza daha önceki afetlerde sözlerimizi tuttuysak yine bu şekilde yapacağız.

Birçok üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru zeminde, en doğru teknikle binaları inşa edeceğiz.

Şubat ayında 14 bin 500 konutun inşasına başlamış olacağız.

Sanayilerimizin de ayağa kalkması için bugün de istişarelerde bulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yürütülecektir. Vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde şehrin içinde yeni toplanma alanları açılacağı ve burada yeni yerleşimin zemine uygun yeni teknolojilerle uygulanacağını ifade ediyorum.

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