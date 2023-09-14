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  • İstanbul'da ruhsatsız silah atölyesi operasyonu: 2 binden fazla silah üretecek parça ele geçirildi
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İstanbul'da ruhsatsız silah atölyesi operasyonu: 2 binden fazla silah üretecek parça ele geçirildi

İstanbul'da yasadışı silah atölyelerine yapılan operasyonlarda uzun namlulu tüfek, çok sayıda tabancanın yanı sıra 2 bin tabanca imal edecek silah gövdesi ve sürgüsü ile çok sayıda namlu ve tetik tertibatları ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda olayla bağlantılı 10 şüpheli yakalandı. Suçluların ruhsatsız olarak aldıkları silahların bir kısmı da bu şekilde ele geçirilmiş oldu.

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 11:55 - Güncelleme:
İstanbul'da ruhsatsız silah atölyesi operasyonu: 2 binden fazla silah üretecek parça ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan, suç örgütlerine silah temin eden kişilere yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Eylül ayı içerisinde yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı adreslerde yasa dışı silah imalatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya konulabilmesi, etkinlik alanlarının ve suç faaliyetlerinin tespit edilebilmesi için Kağıthane, Ümraniye, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli suç örgütlerine uzun namlulu silahları temin eden, ayrıca silah imalatı, ticareti ve sevkiyatı yapan şüphelilerin işyeri, ev ve araçlarında aramalar yapıldı. Bir yasadışı silah atölyesinin de aralarında olduğu incelemelerde, 2 uzun namlulu vahim tüfek, seri atış özelliğine sahip 4'ü otomatik, 51 normal olmak üzere 55 silah ve bu silahlara ait şarjörler, takriben 2 bin tane silah imalatına yetecek silah gövdesi ve sürgüsü, yiv ve seti açılmış namlu, tetik tertibatı, pim, icra yayı, mil çıkarıcı olmak üzere çok sayıda parçası ele geçirildi. Ayrıca aynı aramalarda kurusıkıdan çevrilmiş 3 silah, 25 silah şarjörü ve 227 mermi, 30 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 29 şarjör ve söz konusu suçlardan elde edildiği değerlendirilen 2 bin dolar para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden N.K. ve A.Ç. isimli kişiler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. A.K., N.T. ve G.Ö. adlı zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Yakalananlardan V.S., E.C., M.A., S.Y., ve T.D. adlı 5 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk oldu.

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