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Güncel

İstanbul'da şafak operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel harekat polisi de destek verdi.

DHA6 Nisan 2022 Çarşamba 07:00 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 07:00
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU'NDA OPERASYON

Ekiplerin belirlediği adreslerden biri de Beyoğlu, Hacıahmet Mahallesi Yeni Asır Sokak'ta bulunan 3 katlı bina oldu. Özel harekat polislerinin girdiği dairede ekipler arama yaptı. Operasyon sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.

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