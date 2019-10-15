23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9121
  • 6,5245
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul’da şafak vakti 33 adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul’da şafak vakti yapılan narkotik operasyonunda önceden belirlenen 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 31 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Sarıyer Merkezli olmak üzere 5 ilçede önceden belirlenen 33 adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi.
 
Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürürken, şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 

Tanıtım filmini ''TSK bombalıyor'' diye verdiler!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şirketlere yapılandırma müjdesi

Şirketlere yapılandırma müjdesi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

'Terör örgütü PKK’nın inşallah sonu geliyor'

'Terör örgütü PKK’nın inşallah sonu geliyor'

YÖK’ten 14 bölüme ‘yetenek ayarı’

YÖK’ten 14 bölüme ‘yetenek ayarı’

Kendi ‘Masal’larını yazdılar

Kendi ‘Masal’larını yazdılar

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi
 

POPÜLER HABERLER

Sabır zorlayan hadsiz sunucuya Prof. Dr. Gülnur Aybet´ten tokat gibi yanıtlar!

Sabır zorlayan hadsiz sunucuya Prof. Dr. Gülnur Aybet´ten tokat gibi yanıtlar!

Her yerde uyuyabilen insanların komik halleri

Her yerde uyuyabilen insanların komik halleri

Çok sayıda silah ele geçirildi! Tel Abyad'dan son kareler...

Çok sayıda silah ele geçirildi! Tel Abyad'dan son kareler...

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

Bu yalnızca Çin'de olabilir dedirten 22 çılgın görüntü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA