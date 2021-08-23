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İstanbul'da sağanak alarmı

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Sabah saatlerinde İstanbul ve çevresinde yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:16 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:16
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu hava beklenen bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Sabah saatlerinde İstanbul ve çevresinde yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuvvetli esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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