İstanbul'da sağanak alarmı! Tramvay seferleri iptal edildi

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.

KÜÇÜKÇEKMECE VE BAŞAKŞEHİR'DE ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ



İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Kuvvet yağış Başakşehir ve Küçükçekmece'de su baskınlarına neden oldu. Yağmur suları nedeniyle araçlar sulara gömüldü.



İstanbul Valisi Gül'den "sağanak nedeniyle su baskını" uyarısı:

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadelerini kullandı.

AFAD'ın, vatandaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajda da "Meteorolojiye göre, İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.

İstanbul'da yağış nedeniyle tramvay ve teleferik seferleri iptal edildi

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatlarımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda yoğun yağış nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.