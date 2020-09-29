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İstanbul'da sağanak başladı! Meteoroloji'den 'sel ve su baskını' uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, İstanbul'un Avrupa yakasında şiddetli yağmur ve rüzgar bekleniyor. Yağış beklenen yerlerde sel ve su baskını ihtimali bulunuyor. Silivri, Büyükçekmece, Eyüp ve boğaz kesiminde şiddetli yağmur ve dolu başladı. Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

AA29 Eylül 2020 Salı 12:29 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 12:34
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İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Silivri, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ile İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy ile bazı ilçelerde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.  

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