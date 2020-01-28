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İstanbul'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

AA28.01.2020  09:58 - Güncelleme: 28.01.2020  09:58

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Bölgede, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile sabah Kırklareli kıyı kesimi ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (karayel), öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

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