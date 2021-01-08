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İstanbul'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji, Trakya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak tahmin edildiğini açıkladı.

AA08 Ocak 2021 Cuma 09:54 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 09:54
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Trakya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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