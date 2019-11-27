İstanbul'da sağanak etkili oldu
İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan sağanak etkili oluyor.
- DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili oluyor. Yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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