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İstanbul'da sağanak etkili oldu

İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan sağanak etkili oluyor.

  • DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkili oluyor. Yer yer şiddetini arttıran yağmur bazı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS´la vurdu

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