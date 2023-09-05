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Metroları su bastı, araçlar yolda kaldı! İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'un birçok bölgesinde kuvvetli yağış etkili oluyor. Şiddetli yağış sonrasında bazı bölgelerdeki metroları su bastı, araçlar suya saplandı. İstanbul Valisi Davut Gül, 'Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim' açıklamasında bulundu.

AA5 Eylül 2023 Salı 21:44 - Güncelleme:
Metroları su bastı, araçlar yolda kaldı! İstanbul'da sağanak etkili oluyor

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İstanbul'da başlayan yağış şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yağış nedeniyle birçok noktada araçlar yollarda kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde bekliyor.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından yaşanan sel ile ilgili uyarılarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, şu ifadeleri kullandı:

Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim.

1150 SU BASKINI İHBARI YAPILDI

İstanbul Valiliği de "112 ihbar hattına 1150 su baskını ihbarı yapıldı. Can kaybı veya yaralı yok" açıklamasında bulundu.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KARTOĞLU: TAHLİYELER YAPILDI

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır.

Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor

METROYU SU BASTI

Yaşanan sağanak sonrası Başakşehir metrosunu su bastı. Vatandaşlar güçlükle ilerlerken o anlar da telefon kameralarına işte böyle yansıdı:

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