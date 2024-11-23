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Güncel

İstanbul'da sağanak sonrası caddeler göle döndü

İstanbul'da etkili olan sağanak, su baskınlarına ve caddelerde geniş su birikintilerine yol açtı.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 17:59 - Güncelleme:
İstanbul'da sağanak sonrası caddeler göle döndü
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Sağanak dolayısıyla Şişli'deki bir apartmanın bodrum katını su bastı. İhbar üzerine adrese gelen belediye ekipleri, suyu tahliye etti.

Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi'nde ise yağış nedeniyle adeta göle dönen caddede vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Sancaktepe Emek Mahallesi'nde bir iş yerinin mermer malzemelerinin bulunduğu alan suyla doldu. İhbar üzerine mahalleye gelen ekipler, suyu tahliye etti.

SAHİLDE DALGALAR MENDİREĞİ AŞTI

Öte yandan, Arnavutköy Karaburun Sahili'nde metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgaların mendireği aştığı görüldü.

Bazı vatandaşların, tehlikeye rağmen mendireğin üzerine çıkarak fotoğraf çekmeye çalışması görüntülere yansıdı.

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