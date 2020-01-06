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  • İstanbul’da sağanak ve fırtına etkili oluyor: Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
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İstanbul’da sağanak ve fırtına etkili oluyor: Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

İstanbul’da başlayan yağmur ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

IHA06.01.2020  09:40 - Güncelleme: 06.01.2020  09:42

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Bazı yollarda ufak çapta su birikintileri oluşurken, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde cadde üzerinde bulunan rögar kapakları, şiddetli yağışın ardından taştı.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkan İstanbullular, yoğun trafikle karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 76’ya ulaştı. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışta vatandaşlar da yollarda yürümekte zorlandı.

Rumeli Feneri'nde dev dalgalar oluştu 

İSTANBUL'da yağmur ve fırtınayla birlikte Rumeli Feneri sahilinde denize dev dalgalar oluştu.
İstanbul'da beklenen yağış gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde ise yağışla birlikte fırtına da etkili oldu. Sarıyer'e bağlı Rumeli Feneri'nde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına ile birlikte Rumeli Feneri sahilinde denize dev dalgalar oluştu. 

METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji, dün yaptığı açıklamada İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Açıklamada rüzgarın, İstanbul'un Anadolu Yakasında fırtına (60-80 km/sa), İstanbul'un Avrupa Yakasında ise kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi. Yağış ve fırtına ile birlikte sel, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı da yapıldı. 

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