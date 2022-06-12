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İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor

İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam ediyor.

AA12 Haziran 2022 Pazar 08:17 - Güncelleme:
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Avrupa ve Anadolu yakalarının genelinde sabaha karşı başlayan sağanak, yer yer etkisini gösteriyor.

Sabah saatlerinde işe gitmek için toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların ıslanmamak için duraklara sığındığı görüldü.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü giriş ve çıkışlarında da trafiğin yağış nedeniyle yavaş ilerlediği gözlendi.

Yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Bu arada yağışın etkisiyle Kadıköy ve Bayrampaşa'da ağaç devrilirken, çeşitli ilçelerde hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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