İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri aralıklarla etkili olan yağış, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde yer yer şiddetini artırarak devam ediyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Mevlana mahallesinde yollar göle dönerken, bir araç yolda kaldı.

Küçükköy mahallesinde ise, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle caddeler yağmur suyuyla doldu. Araçlar sağanak yağış nedeniyle yağmur suyuyla dolan caddede ilerlemekte güçlük çekti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ümraniye ve Üsküdar'da aniden bastıran sağanakta yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

Gaziosmanpaşa, Avcılar ve Beylikdüzü başta olmak üzere Avrupa Yakası'ndaki birçok ilçede etkili olan yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nda çok sayıda kaza meydana geldi. Art arda oluşan kazalar nedeniyle D-100 Karayolu'nun her iki istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Beylikdüzü'nde, kısa mesafede meydana gelen iki kaza ve yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler geri geri giderek yan yola girdi. Avcılar'da bir servis otobüsü ile 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ise araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Taksim Meydanı'nda etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Yağmurun etkisini arttırmasıyla bazı çocuklu aileler, bebek arabaları ile güçlükle ilerledi.

Eyüpsultan'da kısa süreli etkili olan sağanak sonrası Akşemsettin Mahallesi Gürcan Sokak'ta inşaat nedeniyle kazılan alanda biriken su, yan binanın duvarını yıkarak bahçeye doldu. Bahçeden de binanın bodrum katındaki daireye giren su nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri ve dairede yaşayanlar, yarım metreye kadar yükselen suyu tahliye çalışması yaparken, evdeki eşyalarda hasar oluştu.

METEOROLOJİ'DEN UYARI: KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İstanbul'un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.