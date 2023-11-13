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Güncel

İstanbul'da sağanak yağış! Trafikte aksamalar yaşanıyor

İstanbul'da etkili olan sağanak ve haftanın ilk iş günü dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
İstanbul'da sağanak yağış! Trafikte aksamalar yaşanıyor
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Kentin birçok yerinde etkisini gösteren yağış ve haftanın ilk gününde araçlarıyla yola çıkan İstanbullular, trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren D-100 kara yolunda Beylikdüzü ile Çağlayan mevkilerinde her iki yönde trafikte yoğunluk meydana geldi.

Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişleri ile Haramidere katılım noktası ve Bakırköy istikametinde trafikte yoğunluk gözlendi.

Basın Ekspres Yolu, Mahmutbey Kavşağı-Topkapı Kavşağı arasında her iki yönde trafik yavaş seyrediyor.

TEM otoyolu Bahçeşehir gişeleri Ankara yönünde, Kağıthane, Hasdal, Nurtepe, Gaziosmanpaşa ile Levent katılımında araçlar oluşan yoğunluk nedeniyle güçlükle ilerledi.

Anadolu Yakası'nda da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu Kozyatağı bağlantı noktasından itibaren trafik yoğunlaştı.

TEM Otoyolu Sancaktepe kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu görülürken, diğer yönde trafik Sultanbeyli ve Pendik kavşağına kadar uzuyor.

D-100 kara yolunda Kartal-Avrasya Tüneli arasında araçlar yavaş ilelerken ters yönde ise trafik, Göztepe Köprüsü, Büyükyalı Köprüsü, Kartal Köprüsü ve Kaynarca civarında yoğunlaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelinde zaman zaman yüzde 80'e çıkan trafik yoğunluğu, 09.25 itibarıyla yüzde 63 olarak kayıtlara geçti.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Öte yandan, toplu ulaşımda da özellikle aktarma noktalarında yoğunluk oluştu. Metrobüsün Uzunçayır, Altunizade ve Mecidiyeköy gibi bazı duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

Bazı duraklarda yoğunluk nedeniyle vatandaşların dolu gelen otobüslere binemediği görüldü.

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