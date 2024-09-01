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Güncel

İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü: Araçlarında mahsur kalanlar var

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor.

AA1 Eylül 2024 Pazar 10:46 - Güncelleme:
İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü: Araçlarında mahsur kalanlar var
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Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'da etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bir önceki yağışta su basan Bayrampaşa Maltepe köprü altı, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Su birikintisi oluşan alt geçit, yağışın etkisini azaltmasıyla trafiğe açıldı.

Yoğun yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşerken, yol kenarlarında biriken sular da araçların ilerlemesine engel oluyor.

Sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Beyoğlu Taksim çevresinde de yağış aralıklarla etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de kuvvetli yağış meydana geldi.

- SÜRÜCÜ ARAÇTA MAHSUR KALDI

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 324. Sokak'ta yağış nedeniyle oluşan su birikintisinde bir araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracında mahsur kalan sürücüyü kurtardı.

Sürücü İsmail Aydoğanoğlu, gazetecilere, yağış dolayısıyla yolda biriken suyu fark edemediğini belirterek, "Önümdeki arabalar gitti ama ben kaldım. Yarım saat, 40 dakikadır oradayım. İtfaiyeyi aradım. Gök gürlüyordu, yine bastıracak, dedim. Aşağıya inmeye de cesaret edemedim." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin çalışmasıyla biriken suyun tahliye edilmesinin ardından sokak trafiğe açıldı.

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