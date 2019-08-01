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İstanbul'da sahte 15 milyon dolar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltında

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, sahte olduğu tespit edilen 15 milyon dolar ele geçirildi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, kendilerini yurt dışında ticaretle uğraşan kişiler olarak tanıtan biri Suriye uyruklu 4 şüpheli, iş insanı A.K'ye ulaşarak "Ülkeye yüklü miktarda dolar sokacağız, sana düşük kurdan satabiliriz." diye teklifte bulundu.

Şüpheliler, iş insanını ikna etmek için sahte dolarlarla çekilen videoları gönderdi. Daha sonra iş insanıyla bir kafede buluşan şüpheliler, A.K'den verecekleri düşük kurlu dolar karşılığında teminat parası olarak 5 bin dolar aldı.

A.K. dolandırıldığını fark edince savcılığa şikayette bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kafedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede, şüphelilerin kullandıkları araç belirlenerek takibe alınması sonucu Ataşehir'de iki rezidansa operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.U, U.K, D.N. ve Suriyeli H.İ. yakalandı.

Şüphelilerin kaldıkları adres ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, sahte oldukları belirlenen yaklaşık 15 milyon dolar ve para sayma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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