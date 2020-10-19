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İstanbul'da sahte alkol baskını: 4 gözaltı

Güvenlik güçleri sahte alkol satanlara göz açtırmıyor. Maltepe ve Sancaktepe'de düzenlenen operasyonlarda bir miktar sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 13:25 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 13:25
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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim'de Küçükyalı Mahallesi'ndeki bir adreste sahte alkol üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 41 şişe kaçak alkol ele geçirdi. Adreste bulunan ve gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Ayna K. (35) ve Merdan R'nin (30) sınır dışı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki bir adreste üretilen sahte alkolün Sancaktepe ilçesi Sarıgazi ve Yenidoğan mahallerinde piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine, söz konusu adreste arama yaptı.

Aramada, 5 şişe halinde 4,5 litre etil alkol, etil alkolden üretildiği değerlendirilen 7 şişe halinde 5 litre viski ve rakı, 2 aroma verici, 14 boş etil alkol şişesi ve 25 boş alkol şişesi bulundu. Adresteki Şihmus A. (47) ve Berk A. (20) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adli makamlarca serbest bırakıldığı belirtildi.

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