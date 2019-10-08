İstanbul'da 'sahte altınla dolandırıcılık' operasyonu

Alınan bilgiye göre, R.C.Ç. ağustos ayında "Afrika ülkelerinden konsolosluk aracılığıyla yurda altın soktuğunu ve piyasa değerinin altında satacağını" söyleyen Afrika uyruklu 2 kişinin 60 bin dolarını dolandırdığını, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak bir arkadaşına ulaştığını polise bildirdi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

R.C.Ç'nin arkadaşı ile şüpheliler arasında dolaylı müzakere yürüten polis ekipleri, 4 Ekim'de Şişli'de bir otelde buluşma ayarladı. Yakalanmamak için önlem alan şüpheliler, buluşmaya önce yabancı uyruklu 2 kişi ile arkasından Türk vatandaşı 2 kişi gönderdi.

Bir süre bekleyen polis, şüphelilerin gelmemesi üzerine 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ile R.C.Ç'nin arkadaşı tekrar irtibata geçip bir gün sonrası için buluşma ayarladı.

Yanında sahte dolarla buluşmaya giden alıcı, şüphelilerden altın satın alırken polis baskın düzenledi. Kamerunlu Ronel Tela F. (28) ile Gineli Souma S. (23) gözaltına alındı.

- Güven kazanmak için kuyumcuya götürmüşler

Şüphelilerin Afrika ülkelerinden konsolosluk aracılığıyla yurda altın soktukları ve piyasa değerinin altında döviz karşılığında satacaklarını söyleyip mağdurlarla bir otelde buluşma ayarladıkları ve bakır kaplı küçük madenleri altın olarak tanıttıkları belirlendi.

Güven kazanmak için yanlarına bir miktar altın alıp kuyumcuya giden şüphelilerin altınların geri kalanını ve mağdurun yanında getirdiği dövizi otel kasasında bırakmayı önerdikleri, mağdurların dövizini el çabukluğuyla kasaya koymadan önce sahte dövizlerle değiştirdiği öğrenildi.

Şüphelilerin, kuyumcunun altınların sahte olduğunu söylemesi üzerine "Biz de dolandırıldık, özür dileriz." diyerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Afrika uyruklu 2 şüphelinin aynı yöntemle 3 kişiyi 150 bin dolar dolandırdığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ronel Tela F. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.