İstanbul'da sahte dolar operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca dün, Esenler Tuna Mahallesi'nde 4 şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenlendi. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 12 bin adet sahte 100 ABD Doları ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.